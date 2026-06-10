Саакашвили пожаловался на нечеловеческие условия содержания в камере

Михаил Саакашвили обвинил власти Грузии в попытке сломить его волю. Он подчеркнул, что условия в его камере по международным нормам приравниваются к бесчеловечному обращению.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своих страницах в социальных сетях сообщение, в котором пожаловался на нечеловеческие условия содержания в тюрьме.

Он отметил, что постоянно находится в маленькой, темной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. По словам Саакашвили, другие политзаключенные находятся в таких же условиях.

"1 октября исполнится пять лет моего заключения – ровно столько же, сколько в плену провел Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению"

– бывший грузинский президент

Экс-глава государства подчеркнул, что тюрьма находится возле цементного завода, принадлежащего основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, а пыль от этого предприятие затрудняет дыхание.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в течение всего срока заключения ему нельзя звонить по телефону, исключение составляют лишь непродолжительные разговоры с дочерью раз в неделю.

Бывший президент республики также обвинил руководство страны в попытке сломить его волю, добавив, что с ним обращаются "как с военнопленным".