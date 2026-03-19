Саакашвили анонсировал "радикальные изменения" в своей партии

Экс-президент Грузии, ныне отбывающий уголовное наказание в тюрьме, Михаил Саакашвили заявил о грядущих серьезных изменениях в партии "Национальное движение".

"Радикальные изменения" ожидают грузинскую оппозиционную партию "Национальное движение", об этом предупредил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В то же время, он пояснил, что, будучи в тюрьме, не сможет самостоятельно участвовать в этих переменах. Поэтому, отметил оппозиционер, изменения будет воплощать в жизнь журналистка Нанука Жоржолиани. Экс-президент сообщил, что представительница СМИ имеет большой авторитет и в самой Грузии, и за рубежом.

Напомним, в прошлом году у благотворительного фонда Нануки Жоржолиани отняли доступ к счетам, соответствующее решение было принято прокуратурой Грузии из-за помощи, которая оказывалась участникам проевропейских протестов.