Вестник Кавказа

Саакашаили не пустят на похороны Илии II

Храм Светицховели
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не выпустят из мест лишения свободы для присутствия на похоронах каталикоса-патриарха всея Грузии Илии Il.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, сейчас отбывающий уголовное наказание, не сможет присутствовать на похоронах католикоса-патриарха Грузии Илии II, об этом сообщила специальная пенитенциарная служба.

Как объяснили представители службы, данная просьба не соответствует нормам Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, что Илия II был госпитализирован и ушел из жизни 17 марта. Похороны назначены на 22 марта. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.