Саакашаили не пустят на похороны Илии II

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не выпустят из мест лишения свободы для присутствия на похоронах каталикоса-патриарха всея Грузии Илии Il.
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, сейчас отбывающий уголовное наказание, не сможет присутствовать на похоронах католикоса-патриарха Грузии Илии II, об этом сообщила специальная пенитенциарная служба.
Как объяснили представители службы, данная просьба не соответствует нормам Уголовного кодекса Грузии.
Напомним, что Илия II был госпитализирован и ушел из жизни 17 марта. Похороны назначены на 22 марта.