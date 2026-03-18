Саакашвили попросил выпустить его на похороны Илии II

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас отбывающий уголовное наказание, попросил дать ему возможность присутствовать на похоронах главы Грузинской православной церкви Илии II.

Для этого, пояснил политик, его должны на несколько часов выпустить из тюрьмы.

Заявление от лица заключенного оппозиционера написал его адвокат. Какой-либо ответной реакции пока не последовало.

В документе Саакашвили уточняет, что обращается с этим требованием как друг покойного католикоса-патриарха и третий президент страны.

Напомним, что Илия II был госпитализирован и ушел из жизни 17 марта. Ему было 93 года. Похороны назначены на 22 марта.