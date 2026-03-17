В Грузии назвали дату и место похорон Илии II

Дату и место похорон предстоятеля ГПЦ Илии II назвали в Грузии. Католикоса-патриарха не стало 17 марта.
Похороны скончавшегося католикоса–патриарха Грузии состоятся 22 марта. Траурная церемония пройдет в стенах Сионского собора в Тбилиси, поведал владыка Иов.
"Похороны состоятся в воскресенье в Сионском кафедральном соборе - согласно воле патриарха, которую он оставил своим близким"
– Иов
Отметим, что предстоятель Грузинской православной церкви Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни после рекордного по по продолжительности патриаршества в истории Грузии. Соболезнования в связи со смертью предстоятеля направили, в частности, лидер АР Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян. Также соболезнования выразил предстоятель РПЦ Кирилл.