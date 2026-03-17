Патриарх Кирилл высказал соболезнования в связи с кончиной Илии II

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня направил владыке Шио, местоблюстителю Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви и всему народу Грузии соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщает сайт Русской Православной Церкви.

"С глубокой скорбью воспринял весть о кончине моего дорогого Собрата и Сослужителя Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. От лица всей полноты Русской Православной Церкви и от себя лично приношу самые искренние соболезнования в связи с постигшей Грузинскую Православную Церковь-Сестру тяжелой утратой"

- патриарх Кирилл

Илия II всю свою долгую жизнь посвятил неустанным заботам о благоустроении Церкви древней Иверии: почти пятьдесят лет его патриаршества стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия, а своим ревностным служением и особым даром рассудительности он заслужил исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной среде единоверной Грузии, отметил российский патриарх.

Также он стал подлинным духовным отцом всего благочестивого грузинского народа, ставши крестником огромного количества детей. Почивший Католикос-Патриарх поддерживал традиционно добрые отношения с Русской Православной Церковью и до конца своих дней сохранял любовь к преподобному Сергию, оберегая от стихий мира духовное единство наших народов, отметил патриарх Кирилл.

Своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом старейшина вносил значимый вклад в поддержание мира и благостояния Святых Божиих Церквей, и его духовные заветы будут оставаться надежным ориентиром в нашей общей православной семье, подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси.

Вечная и молитвенная память новопреставленному Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху Илии, заключил российский патриарх.