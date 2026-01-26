Грузия скорбит по Илии II

Минувшей ночью на 94-м году ушел из жизни Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, духовный лидер страны, человек, который почти полвека возглавлял Грузинскую православную церковь и стал символом веры, единства и надежды для миллионов.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни после десятилетий служения, оставив глубокий след в истории страны и церкви. Он возглавил Грузинскую православную церковь в непростое время - в 1977 году, и на протяжении более 45 лет оставался ее духовным оплотом, сейчас о его уходе из жизни скорбит весь грузинский народ.

Служение патриарха выпало на эпоху перемен – от позднего советского периода до независимости Грузии. При нем церковь укрепила свои позиции в обществе, были восстановлены и открыты сотни храмов и монастырей, и с его уходом Грузия потеряла не только религиозного деятеля, но и фигуру, объединявшую общество в самые трудные периоды.

Илия II был эпохальной личностью, и его смерть – огромная потеря для Православной Церкви во всем мире, заявил местоблюститель Патриарха владыка Шио.

"Он был эпохальной личностью. Это огромная потеря для всей Православной Церкви во всем мире. Я хотел бы выразить свои соболезнования каждому грузину, всей Грузии, нашей Церкви и всему христианству. Он создал целую эпоху"

–владыка Шио

Грузия и грузинский народ потеряли прочную опору спокойствия, мудрости и веры, говорится в письме почетного председателя правящей партии страны "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Иванишвили.

"Его Святейшество даже в самые трудные времена вселял надежду и объединял наш народ. Грузия потеряла особую личность, отличавшуюся отеческой заботой, которая своим словом и делом побуждала каждого человека к лучшему"

–письмо

Письмо со словами соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II отправил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Его святейшество Илия II посвятил всю свою жизнь и деятельность благородным идеалам во имя своего народа и человечества. Своей деятельностью, направленной на установление мира, спокойствия на Кавказе, солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, он завоевал сердца миллионов людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию"

- Ильхам Алиев

Также глава государства отметил большие заслуги Илии II в развитии и укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Разделяя скорбь в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана азербайджанский лидер выразил глубокие соболезнования премьер-министру страны, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви

Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов направили соболезнования грузинским властям в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Также свои соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе направили правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель президентского суда шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян.

Жизнь и великий вклад Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II никогда не будут забыты, говорится в заявлении посольства США в Грузии.

"Мы глубоко скорбим в связи с кончиной Его Святейшества Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его жизнь и великий вклад никогда не будут забыты. Пусть его душа покоится с миром"

- посольство США

Представительство Евросоюза в Грузии также выразило соболезнования Грузинской православной церкви, духовенству и народу Грузии в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

"Его Святейшество сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры и остался символом единства для верующих"

- заявление представительства

Патриарх Румынской православной церкви Даниил направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

"С глубокой скорбью мы узнали о кончине нашего любимого брата, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, выдающегося деятеля современного православия и непоколебимого исповедника веры, который с мудростью окормлял Грузинскую православную церковь как в периоды испытаний, так и в периоды обновления"

- глава Румынской православной церкви

Соболезнования в связи с кончиной Илии II также направил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Илия II на протяжении многих десятилетий служения был духовным наставником для многих верующих и стремился к укреплению веры, сохранению христианских традиций и духовному обновлению общества после лет государственного атеизма"

- Епифаний

Роль Илии II в истории Грузии

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, кем был для Грузии и ее общества католикос-патриарх Илия II.

"Илия II сыграл действительно историческую роль в жизни Грузии. Его интронизация в 1977 году, я прекрасно помню, вызвала большое оживление в нашем обществе. На его проповеди стали ходить люди, которые в советские времена в сторону церкви даже не смотрели и не были верующими – они приходили услышать его слова, во многих вселявшие надежду на лучшее будущее. Илия II в то время был совсем молод, 44 года, у него была сила, которая привлекала к нему людей", - прежде всего сказал он.

"Илия II был духовным центром Грузии, в советские годы проповедовавшим, как он говорил, что Иберия, наша Иберия однажды воссияет. Он твердо верил в то, что Грузия восстановит независимость и произойдет воссоединение всех народов, которые живут на ее территории. Его всегда очень уважали и доверяли ему. Все рейтинги показывали, что безусловное доверие у населения есть только к церкви и лично к Патриарху – до 100%. Ни один государственный институт никогда не достигал таких показателей", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

"Мы помним, как он сумел, пойдя на большой компромисс, избежать раскола Грузинской Православной Церкви. В своей время внутри нашей Церкви были силы, оставшиеся от СССР в качестве коммунистического наследия, – и он, будучи сопредседателем Всемирного совета Церквей, принял решение о выходе Грузии из того совета, чтобы сохранить целостность Церкви. Он не допустил политизацию Церкви в годы, когда так называемые политические группы, национально-освободительные движения пытались как-то вовлечь Церковь в политику для своей выгоды. Возможно, если бы Церковь была политизирована, Грузия не состоялась бы как государство", - продолжил политолог.

"Илия II всегда твердо отстаивал интересы Грузии. После военно-политической авантюры Саакашвили августа 2008 года католикос-патриарх ездил в Москву, встречался и с российским патриархом, и с президентом Медведевым, и по возвращении в Тбилиси объявил, что можно говорить об отводе войск на прежние позиции и возвращении беженцев, но для этого нужны адекватные действия грузинского правительства. Он привез эту благую весть, которой режим Саакашвили, к сожалению, не воспользовался", - напомнил он.

"Я лично знал католикос-патриарха, много раз с ним встречался. Это был очень трезвый и ясный ум, с большой долей критического мышления и при этом глубокой верой. Он создавал отдельный центр притяжения для грузинских граждан. Когда при режиме Саакашвили тюрьмы были переполнены, у людей отнимали собственность, прогоняли преподавателей из университетов, Церковь тут стала убежищем, приняла к себе ученых, открыла свой университет – и режим не мог этому помешать. Попытались организовать грязнейшую клеветническую кампанию против Церкви, но она остановилась через месяц", - сообщил политолог.

"Во все самые тяжелые времена католикос-патриарх Илия II был с нами. Он всегда говорил правду, что бы ни происходило, и пользовался большим авторитетом во всем православном и не только православном мире. Сегодняшние заявления руководителей иностранных государств показывают, что во всем мире его знали и чтили", - добавил Петре Мамрадзе.

"По его твердой воле местоблюстителем был назначен митрополит Шио, человек большой культуры, стоявший все эти годы рядом с Патриархом и бравший на себя значительную часть трудов, которую патриарху было трудно из-за возраста выполнять. Он сейчас исполняет обязанности католикос-патриарха и должен созвать Совет в период с 40 дней после успения Илии II до двух месяцев. Обязательно должны быть три кандидатуры нового католикос-патриарха. Кто будет новым главой Грузинской Православной Церкви, пока неизвестно", - заключил руководитель Института стратегии управления.

Правительство Грузии сегодня объявило в стране траур в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в его администрации. По всей стране приспущены государственные флаги на зданиях административных учреждений, тело Патриарха Грузии сегодня доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси.

После вскрытия завещания Илии II, если в нем не будет назван новый местоблюститель и если завещание не будет канонически оспорено на заседании Священного синода, официально исполнять обязанности временного главы Грузинской православной церкви будет владыка Шио, назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии: такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.