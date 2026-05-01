Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Пакистана и Ирана Исхак Дар и Аббас Аракчи провели телефонный разговор по теме урегулирования ситуации в ближневосточном регионе, следует из сообщения МИД Пакистана.
"Обсуждение было сосредоточено на региональной ситуации и продолжающихся дипломатических усилиях Пакистана по обеспечению мира и стабильности в регионе"
– МИД Пакистана
В ведомстве добавили, что иранский министр дал высокую оценку посредническим усилиям Исламабада и отметил конструктивную роль пакистанской стороны в переговорном процессе между Ираном и США. Глава пакистанского МИД указал, что "диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем к мирному урегулированию" и стабильности в регионе.
Ранее Тегеран передал Вашингтону через Исламабад план по урегулированию из 14 пунктов – в ответ на американский план из 9 пунктов. Согласно заявлению Дональда Трампа, предложение Ирана неприемлемо.
По сообщению Аракчи, Иран изучает ответ США на отправленное ранее предложение.