Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор глав МИД Пакистана и Ирана. Стороны обсудили ситуацию в регионе и усилия Пакистана по урегулированию конфликта США и Ирана.

Министры иностранных дел Пакистана и Ирана Исхак Дар и Аббас Аракчи провели телефонный разговор по теме урегулирования ситуации в ближневосточном регионе, следует из сообщения МИД Пакистана.

"Обсуждение было сосредоточено на региональной ситуации и продолжающихся дипломатических усилиях Пакистана по обеспечению мира и стабильности в регионе"

– МИД Пакистана

В ведомстве добавили, что иранский министр дал высокую оценку посредническим усилиям Исламабада и отметил конструктивную роль пакистанской стороны в переговорном процессе между Ираном и США. Глава пакистанского МИД указал, что "диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем к мирному урегулированию" и стабильности в регионе.

Ранее Тегеран передал Вашингтону через Исламабад план по урегулированию из 14 пунктов – в ответ на американский план из 9 пунктов. Согласно заявлению Дональда Трампа, предложение Ирана неприемлемо.

По сообщению Аракчи, Иран изучает ответ США на отправленное ранее предложение.