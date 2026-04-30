В Иране готовы к двум вариантам разрешения конфликта с США

В МИД Ирана подтвердили готовность к двум путям разрешения конфликта с США. В министерстве отметили, что на первом месте для Исламской Республики находятся ее национальные интересы и безопасность.

Иран готов как к дипломатическому решению конфликта с Соединенными Штатами, так и к возобновлению военных действий. Об этом сообщил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Иран готов к обоим путям, чтобы обеспечить свои национальные интересы и безопасность, и в любом случае он всегда будет сохранять пессимизм и недоверие по отношению к Америке, а также свою честность на пути дипломатии"

– Казем Гарибабади

Он отметил, что не так давно иранская сторона передала Пакистану, выступающему в качестве посредника между Исламской Республикой и США, свой план прекращения конфликта.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что теперь Вашингтону предстоит выбрать между путем дипломатии и конфронтационным подходом.

Напомним, с 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. Изначально он был рассчитан на две недели, однако потом Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.