НПО Азербайджана направили открытое письмо едущим в Армению европейским лидерам

Азербайджанские НПО обратились к европейским лидерам, направляющимся в Ереван, в связи с гуманитарными проблемами Азербайджана: вопросом о без вести пропавших и минной угрозе.

Неправительственные организации Азербайджана направили открытое письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште, главам государств и правительств, которые принимают участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения, которые стартуют в ближайшие дни в Ереване.

В письме подчеркивается, что сейчас на Южном Кавказе происходит серьезная трансформация после Вашингтонского саммита, который состоялся прошлым летом, – Азербайджан и Армения идут к устойчивому миру.

"По мере углубления связей Европы с Южным Кавказом мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана, призываем вас поддержать процесс мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также обратить внимание на такие гуманитарные проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан, как вопрос без вести пропавших лиц и минная угроза"

В документе напоминается, что со времен Первой Карабахской войны на сегодняшний день в списках пропавших без вести около 4 тыс граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Более того, говорится в письме, есть серьезные доказательства того, что они были подвергнуты пыткам и убиты, что нельзя считать ничем иным, как военным преступлением.

"Уже более 30 лет Армения не предоставляет информацию о судьбе этих лиц и местонахождении массовых захоронений. Боль и страдания семей этих 4 тыс пропавших без вести - это гуманитарная трагедия, оставшаяся без должного внимания со стороны международного сообщества"

Авторы письма обращают внимание на то, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджана в 2020 году было найдено 32 массовых захоронения. На основании останков из них были идентифицированы и похоронены 91 человек. Так их семьи обрели долгожданное утешение.

"Некоторые армянские полевые командиры заявляли, что владеют информацией о местах массовых захоронений азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны. Мы призываем вас и всех участников оказать давление на Армению, чтобы допросить этих лиц и предоставить Азербайджану сведения о местах массовых захоронений"

Еще одной серьезной гуманитарной проблемой, говорится в документе, стало загрязнение минами деоккупированных территорий Азербайджана. Из-за отказа Еревана предоставить полные и точные карты минных полей погибли и пострадали более 400 человек с момента окончания Карабахской войны в 2020 году. Такая "скрытая война", указано в письме, становится препятствием для работ по реконструкции в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, замедляет безопасное возвращение домой сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев.

"Учитывая вышеизложенное, приглашаем вас побудить Армению раскрыть информацию о пропавших без вести азербайджанцах и предоставить точные карты минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Решение этих вопросов может стать практическим шагом со стороны Армении в контексте построения доверия"

В заключение авторы письма выразили надежду, что его адресаты в ходе предстоящего визита в Армению покажут коллективную решительность Европы для урегулирования указанных гуманитарных проблем, оказывающих значительное влияние на Азербайджан.