В Минтрансе России назвали сроки возобновления полетов в Иран

Российские перевозчики возобновят рейсы в Иран тогда, когда обстановка на Ближнем Востоке позвонит вернуться к безопасному авиасообщению, рассказали в Минтрансе РФ.

Условия, от которых зависят сроки возобновления полетов российских авиакомпаний в Иран назвал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"По Ирану - это (возобновление полетов) будет зависеть от обстановки и от совместных решений, которые должны принять мы и иранские власти, исходя из приоритета безопасности пассажиров"

– глава Минтранса

Полеты в Иран были приостановлены в марте в связи с войной США и Израиля против Ирана. Небо над Ираном было закрыто. С 25 апреля аэропорт Тегерана вернутся к работе, 28 апреля первый за два месяца рейс из Ирана прибыл в Москву, он был выполнен иранской авиакомпанией.