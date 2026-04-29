В Ходжавенд вернулась еще одна группа бывших переселенцев

В село Ходжавенд Ходжавендского района Азербайджана прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Об этом сообщает агентство Trend.

В ходе торжественной церемонии ключи от новых домов получили 32 прибывшие семьи, в которых насчитывается 135 человек.

На данный момент в Ходжавенде проживают 66 семей, а общее число жителей достигло 277 человек.

Напомним, возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории проходит в рамках государственной программы "Большое возвращение". В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, до конца 2026 года в заново отстроенные города и села планируется вернуть более 34 тыс семей.