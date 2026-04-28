Должность госминистра по правоохранительным органам появилась в Грузии

Парламент Грузии сегодня утвердил законодательные поправки, которые вводят в стране новую должность – госминистра по координации правительственных органов.

Соответствующие поправки к закону "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства" принял сегодня парламент Грузии.

Кроме того, прошло голосование и по конкретной кандидатуре нового министра. Им стал Мамука Мдинарадзе, ранее руководивший Службой госбезопасности Грузии.

Помимо должности госминистра, он также получит функции вице-премьера.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что вступление Мдинарадзе в должность запланировано на завтра. Председатель законодательного органа пожелал Мдинарадзе успехов на новом посту.

Напомним, накануне депутаты парламента Грузии утвердили в должности главы Службы госбезопасности Грузии, которую ранее занимал Мдинарадзе, экс-министра внутренних дел Гелу Геладзе.