Ереван призвал не паниковать из-за перебоев с сжиженным газом

Руководство Армении признало сложности с поставками сжиженного газа в страну, но призвало граждан не беспокоиться по этому поводу, соответствующее сообщение распространило Минэкономики Армении.

В ведомстве пояснили, что пробки на пункте пропуска Верхний Ларс и временные сложности с логистикой для грузовиков с сжиженным газом привели к сбою обычного ритма поставок.

"Речь не идет о полном дефиците, однако на отдельных заправочных станциях возможны временные перебои с поставками"

– Минэкономики Армении

В министерстве призвали жителей страны не паниковать и не скупать массово топливо. Ориентироваться в данной ситуации, подчеркнули в ведомстве, нужно только на официальные сведения.