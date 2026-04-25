Пакистан продолжает работу над переговорами Ирана и США – СМИ

Reuters: Исламабад продолжает работать над дипломатическим урегулированием конфликта между Ираном и США.
Пакистан продолжает работу над дипломатическим процессом между США и Ираном, несмотря на отказ сторон от переговоров. Исламабад пытается найти точки соприкосновения даже в условиях кризиса дипломатии, передает Reuters.
Пакистанские дипломаты рассказали, что стороны продолжают контакты в дистанционной форме, однако очная встреча пока не планируется.
"Проект будет обсуждаться удаленно, пока они не достигнут консенсуса"
– источник Reuters
Напомним, что дипломатический процесс оказался фактически заморожен после отмены Вашингтоном визита переговорной группы в Исламабад на выходных.