Пакистан продолжает работу над переговорами Ирана и США – СМИ

Reuters: Исламабад продолжает работать над дипломатическим урегулированием конфликта между Ираном и США.

Пакистан продолжает работу над дипломатическим процессом между США и Ираном, несмотря на отказ сторон от переговоров. Исламабад пытается найти точки соприкосновения даже в условиях кризиса дипломатии, передает Reuters.

Пакистанские дипломаты рассказали, что стороны продолжают контакты в дистанционной форме, однако очная встреча пока не планируется.

"Проект будет обсуждаться удаленно, пока они не достигнут консенсуса"

– источник Reuters

Напомним, что дипломатический процесс оказался фактически заморожен после отмены Вашингтоном визита переговорной группы в Исламабад на выходных.