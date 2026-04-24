США получили новое предложение от Ирана

Иран, по словам президента Дональда Трампа, обратился к США с новым предложением после того, как американская сторона отказалась направлять переговорщиков в Исламабад.

Вашингтон получил новое предложение от Тегерана после того, как президент США Дональд Трамп отменил визит переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с иранской делегацией.

Так, глава государства выразил мнение, что предложение от Исламской Республики на переговорах с Америкой "должно было быть лучше".

"Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее (поездку в Исламабад - ред.), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше"

– Дональд Трамп

Американскому лидеру также задали вопрос, посвященный мораторию на обогащение урана в ИРИ. В ответ он сообщил, что по этому поводу Тегеран "предложил многое", однако США эта позиция все же не устраивает.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие.