Нетаньяху намерен обвинить военных и разведку за провалы в Ливане и Иране – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обвинить Армию обороны страны (ЦАХАЛ) и разведывательную службу МОССАД в провалах в Ливане и Иране. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

По данным газеты Israel Hayom, на ЦАХАЛ глава правительства хочет возложить вину за провал в Ливане, а на МОССАД – за неудачное нападение на Иран.

Издание отмечает, что все это вызывает недовольство у военных.

"Недовольство военных – лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ чувства, что Нетаньяху ищет "козла отпущения", который будет нести ответственность за огорчительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране"

– Israel Hayom

Напомним, с конца февраля Израиль и США начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в его крупнейших городах. В ответ Исламская Республика наносила удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Американский лидер Дональд Трамп объявил 8 апреля, что США и Иран договорились о 14-дневном прекращении огня. Затем он продлил этот режим до 26 апреля.