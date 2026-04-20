Израиль заявил об устранении ядерной угрозы со стороны Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об устранении прямой ядерной угрозы со стороны иранского режима. Эту информацию он озвучил в ходе выступления на государственной траурной церемонии в Иерусалиме, которую транслировали в прямом эфире все каналы израильского телевидения.

Нетаньяху заявил, что Иран планировал атаку против еврейского государства с применением тысяч баллистических ракет. По его словам, именно решительные действия израильской армии и прямая военная поддержка со стороны США помогли предотвратить масштабную катастрофу.

"Но этого не произошло, потому что вместе с нашим великим другом, США, мы заранее сокрушили машину разрушения иранского режима. Мы устранили непосредственную экзистенциальную угрозу для себя"

- Биньямин Нетаньяху

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов. 19 апреля Биньямин Нетаньяху утверждал, что конфронтация Израиля и США с Ираном не завершена и что новые события на этом направлении возможны в любой момент.