Иран согласился на второй раунд переговоров с США

По сообщениям СМИ, второй раунд переговоров между Ираном и США состоится 22 апреля. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил отправку делегации на переговоры с США.

Второй раунд переговоров между Ираном и США может состояться в среду утром 22 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Накануне издание Axios сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил отправку делегации на переговоры с США, а само решение было принято вечером 20 апреля. В Вашингтоне ждали этого сигнала, а к возобновлению диалога Тегеран также подталкивали посредники из Пакистана, Египта и Турции.

По информации CNN график встреч пока не утвержден окончательно на фоне острой риторики между государствами. В Белом доме заявили, что не могут официально подтвердить точную дату, однако отметили, что делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, который вылетел в Пакистан сегодня утром. Иранскую сторону будет представлять спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник сообщает, что делегации Ирана и США прибудут одновременно во вторник в Исламабад для участия в переговорах.

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов, хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось. Иранская сторона до этого откладывала решение об участии в переговорах из-за давления со стороны КСИР. Представители этой структуры требовали жесткой позиции и полного прекращения американской морской блокады до начала любых переговоров.

Цели Ирана в переговорах с США

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сообщил, что в Тегеране все-таки возобладала та часть элиты, что хочет выиграть время перед новыми боевыми действиями с США и Израилем.

"Для иранской политической культуры характерны постоянные дискуссии по любые вопросам. Поэтому вполне естественно, что и во время военного конфликта в виду наличия разногласий между разными частями иранских властных элит некоторое время Тегеран колебался, отправлять переговорщиков в Исламабад для встречи с представителями США. Надо сказать, что споры шли внутри консервативного крыла, в чьих руках сейчас находится вся власть в Иране (реформаторы занимаются исключительно экономической повесткой), и такая ситуация для Исламской Республики не является чем выходящим из ряда вон", - прежде всего сказал он.

"Безусловно, в Иране все решают верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи и Корпус стражей Исламской революции – на правах структуры, которая выступает в качестве оператора обеспечения безопасности государственного строя ИРИ. Они сейчас прекрасно понимают, что еще один раунд войны с США и Израилем становится все более неизбежным. Боевые действия точно будут возобновлены, но остается открытым вопрос, в какие сроки и в каком масштабе. Иранцы не питают ни малейших иллюзий в отношении переговоров с США и ничего от них не ждут, но им нужно по возможности отсрочить новые удары по Ирану. Действует принцип "хочешь мира — готовься к войне"", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Продолжение переговоров в Исламабаде позволяет иранским войскам перегруппировать свои силы, восстановить инфраструктуру обороны, усилить безопасность стратегических объекты, отремонтировать поврежденные гражданские объекты – а там уж будет видно, что произойдет. Очень многие эксперты в Тегеране сейчас говорят открытым текстам, что Исламской Республике необходимо пережить президентский срок Дональда Трампа, который явно не даст покоя ИРИ. Поэтому Иран сначала откладывает второй раунд переговоров, затем соглашается и отправляет переговорщиков в Исламабад – он выигрывает время", - пояснил востоковед.

"Также Ирану необходимо реагировать на сигналы со стороны соседей по региону. Известно, что Пакистан, Турция и Египет прилагают значительные усилия для того, чтобы не допустить новые боевые действия и стабилизировать дипломатический диалог Ирана с США. Отвечая на их запросы, Тегеран выстраивает образ договороспособного, адекватного игрока, в отличие от Администрации Трампа, в действиях и решениях которой царят непоследовательность и хаос. Минимальную долю надежду на какой-то прогресс переговоров дает только участие во встрече вице-президента Джей Ди Вэнса, играющего роль "хорошего полицейского" на фоне Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера и демонстрирующего большую последовательность, чем Трамп и его окружение", - отметил Фархад Ибрагимов.

О чем могут договориться США и Иран?

Политолог подчеркнул, что США регулярно выставляют Иран новые условия для мирной сделки, что мешает продвижению в переговорах. "Сейчас Вашингтон настаивает первым делом на вывозе обогащенного урана из Ирана. Тегеран категорически против этого, считая вывоз обогащенного урана ударом по иранскому суверенитету. Иран затратил на ядерную программу несколько десятков миллиардов долларов, и на создание национальных запасов обогащенного урана ушло огромное количество знаний и технологий, по большому счету разработанным иранскими учеными самостоятельно. У Ирана нет ни одного мотива позволить США забрать эти запасы", - сообщил он.

"Если бы действительно Иран разрабатывал ядерное оружие, это был бы отдельный разговор – но Иран этим не занимался, так что обвинения и претензии США попросту беспочвенны. В связи с этим Тегеран в том числе не соглашается на компромиссные предложения партнеров о вывозе обогащенного урана в Россию или Китай – не потому, что иранцы нам не доверяют, ни в коем случае, просто это вопрос их идентичности. Также есть понимание, что если сегодня Иран согласится отдать США обогащенный уран, завтра Дональд Трамп выставит новые условия – отказ от беспилотной и ракетной программ, от космических разработок и так далее", - указал преподаватель РУДН.

"По сути, Вашингтон нацелен на возвращение Ирана в то состояние, в каком он был до Исламской революции, чтобы страна превратилась в бензоколонку-придаток американской экономики. Поэтому США от Ирана требуют дипломатической капитуляции и ничего не предлагают на самом деле взамен. Снимут ли США морскую блокаду с Ирана? Дадут ли гарантии о ненападении в дальнейшем? На словах дадут, но на деле ничего подписывать не будут, а если и подпишут, то практика не раз показывала, что США с легкостью нарушают любые международные договоры. Потому на данном этапе иранские дипломаты летят в Исламабад на встречу с американскими переговорщиками с единственной целью — отсрочить новый этап войны", - заключил Фархад Ибрагимов.