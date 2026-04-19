Трамп уверен: Иран продолжит переговоры с США

Президент США сообщил о дальнейшем участии Ирана в переговорах с американской стороной. По его словам, отказ от переговоров принесет Тегерану небывалые проблемы.

Иран продолжит участвовать в переговорах с США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, в противном случае Исламскую Республику ждут проблемы.

"Они будут участвовать в переговорах. А если этого не произойдет, они столкнутся с проблемами, которых у них раньше не было"

– Дональд Трамп

Он добавил, что надеется на то, что иранцы заключат справедливую сделку с США и восстановят свою страну. При этом он вновь подчеркнул, что сделка может быть достигнута только если у Ирана не будет ядерного оружия.

"Но когда это произойдет у них не будет ядерного оружия, мы этого не допустим"

– Дональд Трамп

Ожидается, что второй раунд переговоров в Исламабаде может пройти сегодня, 21 апреля.