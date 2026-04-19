Галибаф: Иран не пойдет на переговоры с США под угрозами

Участвовать в переговорах с США под угрозами Иран не собирается, об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз"

– Галибаф

В Исламской Республике "подготовились раскрыть новые карты на поле боя" за период двухнедельного перемирия, добавил спикер парламента.

Отметим, что по сообщениям Вашингтона, второй раунд ирано-американских переговоров может состояться во вторник. Он, как и первый, запланирован в Исламабаде.