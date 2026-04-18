Спикер парламента Ирана раскритиковал противников переговоров с США

Мохаммад Багер Галибаф осудил ряд официальных лиц Ирана, выступающих против переговоров с США. Он подчеркнул, что их действия могут привести к разрушению страны.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обрушился с критикой на противников переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Свое недовольство теми, кто выступает против возможного соглашения с Вашингтоном, он выразил на встрече с советниками, передает Iran International.

Галибаф отметил, в частности, что в число этих людей входят член Совета национальной безопасности ИРИ Саид Джалали и парламентарий Амирхоссейн Сабети. По его словам, своим экстремистским и милитаристским подходом они способы разрушить страну.

Галибаф также выразил обеспокоенность возможной потерей должности спикера парламента и выведением главы МИД Аббаса Аракчи с поста.