Делегация Ирана все же прилетит на переговоры с США

Несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, власти Ирана все же приняли решение отправить свою делегацию в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США, которые пройдут завтра, 21 апреля, сообщили официальные лица Пакистана.

Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи прилетит в столицу Пакистана в Исламабад завтра, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Делегацию США на переговорах будет возглавлять вице-президент страны Джей Ди Вэнс, в ее состав войдут зять президента страны Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В то же время иранские СМИ пишут: иранская делегация не сядет за стол переговоров до тех пор, пока не будет снята блокада Ормузского пролива со стороны ВМС США.

Напомним, ранее мы писали о том, что хотя пока официальные лица ИРИ пока не делали никаких определенных заявлений, иранские медиа проинформировали об отмене второго раунда переговоров с США в Исламабаде из-за отсутствия у встречи каких-либо перспектив продвижения к мирной сделке. В качестве причин такого решения они назвали нереалистичные требования американской стороны, постоянные перемены в американской позиции и неснятую блокаду морского сообщения Ирана с миром.