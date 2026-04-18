"Самый простой ответ - самый верный": как Трамп и его окружение заработали на войне с Ираном?

Пока американские бомбы падали на Иран, семья Трампа и его ближайшее окружение активно зарабатывали на этой войне — через дроны, криптовалюту, нефтяные фьючерсы и многомиллиардные "инвестиции" от монархий Персидского залива.

Когда 28 февраля 2026 года США начали войну с Ираном, президент Дональд Трамп в бейсболке записал видеообращение: "Мы хотим, чтобы народ Ирана восстал". Официальные причины — ядерная угроза, обогащение урана, ракеты — быстро рухнули. Госсекретарь Марко Рубио сам признал: "Они не обогащают прямо сейчас". Межконтинентальных баллистических ракет у Тегерана нет, ядерную программу Трамп сам объявил "полностью уничтоженной" еще в июне.

"Cui bono? (кому выгодно?)" — задала вопрос американская телеведущая Рэйчел Мэддоу в эфире MS NOW 28 февраля. И ответила: "Легче всего объяснить происходящее самым простым ответом. Здесь нет четырехмерных шахмат. Есть только он и то, что мы о нем знаем".

Мэддоу уверена, что выигрывают те, кто уже годами платит семье Трампа. Прежде всего — монархии Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Именно они якобы больше всех хотели ослабить Иран — своего главного регионального соперника. И именно они щедро "инвестировали" в Трампов.

Катар подарил Трампу "летающий дворец" — Boeing 747 стоимостью $400 млн. ОАЭ через подконтрольную компанию влили $500 млн в криптобизнес семьи Trump World Liberty Financial, а государственный фонд ОАЭ добавил еще $2 млрд в стейблкоин, связанный с Трампами. Саудовская Аравия перевела $2 млрд Джареду Кушнеру в конце первого срока. Кушнер, не занимая никакой официальной должности, вместе со Стивеном Уиткоффом (старым риелторским другом Трампа) вел переговоры с Ираном от имени США буквально за дни до ударов.

Однако война в итоге обернулась для стран Персидского залива громадными убытками из-за блокады Ормузского пролива. "Это как если бы в споре с соседом из-за забора полиция, подкупленная соседом, снесла вам дом", — иронизирует Мэддоу.

Другая популярная версия о выгоде в войне против Ирана связана с бизнесом сыновей президента. В марте 2026 года Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп вошли в компанию Powerus — производителя дронов. Фирма активно предлагает свои перехватчики странам Залива, которые подвергались иранским атакам и зависят от американской военной помощи.

"Это будет первая президентская семья, которая заработает большие деньги на войне, — на войне, начатой без согласия Конгресса", — заявил Ричард Пейнтер, бывший главный юрист Белого дома по этике при Джордже Буше-младшем.

По данным AP на середину апреля, сыновья Трампа получили миллионные доли в производителе дронов, который одновременно ищет контракты с Пентагоном на $1,1 млрд до 2027 года. Дроны — главная особенность иранской войны: их применяют все участники боевых действий. "Эти страны находятся под огромным давлением — покупать у сыновей президента, чтобы он делал то, чего они хотят", — подчеркивает Пейнтер.

Общий объем заработка семьи Трампа за два срока, по подсчетам The New Yorker, уже превысил $4 млрд. Война лишь добавила обороты. The Trump Organization за второй срок заключила восемь зарубежных сделок — больше, чем за весь первый. В Саудовской Аравии — Trump Plaza на Красном море, в Катаре — гольф-клуб и виллы, в ОАЭ — крипто-сделки. Все формально "не с правительствами", но застройщики — люди, близкие к монархиям Залива.

Министр обороны Пит Хегсет, главный ястреб войны, тоже не остался в стороне. За несколько недель до ударов его брокер в Morgan Stanley обратился к BlackRock с просьбой вложить "много миллионов" в ETF Defense Industrials Active ETF (IDEF). Фонд держит акции RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Palantir — именно тех, кто получает основные заказы Пентагона на войну. Сделка не состоялась (фонд был недоступен клиентам Morgan Stanley), но сам факт попытки Financial Times в статье в конце марта назвала "классической схемой".

Параллельно расцвела инсайдерская торговля. За 15 минут до поста Трампа в Truth Social о "продуктивных переговорах" и отказе от ударов по иранским электростанциям на рынке нефти были совершены сделки на $760 млн, а по фьючерсам S&P 500 — на $1,5 млрд. Нефть рухнула на 10 %, акции выросли. "Кто это был? Трамп? Кто-то из семьи? Сотрудник Белого дома? Это коррупция. Невероятная коррупция", — написал сенатор-демократ Крис Мерфи в X.

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал происходящее изменой родине. "Единственное разумное объяснение — кто-то знал заранее", — написал он, имея ввиду торговлю на основе секретной информации о военных планах Трампа.

Та же схема была реализована в начале войны на платформе Polymarket, где Дональд Трамп-младший — инвестор и советник. Ставки на точную дату американского удара по Ирану принесли кому-то миллионы. Аналитики Bubblemaps нашли аккаунт, который ранее точно угадывал удары по ядерным объектам.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 6 апреля прямо написала: "Окружение и семья Трампа зарабатывают на тайных сделках в войне с Ираном". Пока рынки лихорадит от заявлений президента, инсайдеры с эксклюзивной информацией зарабатывают миллионы. SEC под новым главой Полом Аткинсом, сторонником Трампа, закрывает дела против криптокомпаний, жертвовавших Трампу (Binance, Coinbase, Kraken). Отдел Минюста по борьбе с коррупцией чиновников сокращен с 36 юристов до двух.

Историки называют происходящее беспрецедентным. "Я не думаю, что сейчас есть какая-либо линия между политическими решениями и интересами семьи Трампа", — сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелизер. Его коллега из Колумбийского университета Тимоти Нафтали добавил: "Все ограничения первого срока исчезли. Вы хотите, чтобы будущие президенты были открыты для самого высокого предложения?".

Сам Дональд Трамп в интервью The New York Times в январе 2026 заявил: "Я выяснил, что никому неинтересно, и мне разрешено". Его чистый капитал, по Forbes, вырос на 60% — до $6,3 млрд.

Иран — уже седьмая страна, по которой Трамп нанес удары за год второго президентского Официально война велась для "поддержки иранского народа", но на деле, пишет та же Мэддоу, "ни одного серьезного шага, чтобы помочь иранцам организоваться: интернет выключен, Voice of America обезглавлена, инструкций повстанцам — ноль".

Зато монархии Залива получили ослабление Ирана, а Кушнер и Уиткофф — миллиарды. Сыновья Трампа открыли возможность наращивания контрактов на дроны. Министр обороны США сделал попытку заработать на акциях. Трамп заработал внимание, рейтинги и отвлечение от внутренних проблем перед выборами.

"Легче всего ответить на вопрос, кто выиграл, — заключает Мэддоу. — С этим президентом мы снова и снова убеждаемся: самый простой ответ — самый верный".