Астана примет Дни культуры России

Уже в этот четверг, 23 апреля, в столице Казахстана стартуют Дни культуры России, главным событием станет которых станет торжественная церемония открытия на сцене театра "Астана Опера".

"Программа объединит творческие и деловые мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами"

Откроются Дни культуры России торжественной церемонией, которая пройдет 23 апреля на сцене театра "Астана Опера". В этот же день в казахстанской столице стартует Фестиваль российского кино, показы которого продлятся до 26 апреля, передает Sputnik Казахстан.

В этот же день, 23 апреля, круглый стол в Национальном музее Казахстана проведут представители творческой и научной интеллигенции двух стран.

Это – ответная акция Дни культуры Казахстана в Российской Федерации, которые прошли в Москве с 10 по 13 октября 2025 года, напомнили в казахстанском Минкульте.

