Абхазия будет участвовать в Кавказском инвестиционном форуме

Республика Абхазия будет представлена на Кавказском инвестиционном форуме, об этом рассказал ее глава Минэкономики Теймураз Миквабия.
Министр пояснил, что участники КИФ-2026 смогут ознакомиться с продукцией, изготовленной крупными производителями из Абхазии.
Напомним, Кавказский инвестиционный форум проводится каждый год. Цель мероприятия – привлечение инвестиций в экономику Северного Кавказа. В 2026 году КИФ стартует 28 апреля. Форум будет проходить по 30 апреля. Местом его проведения станут Минеральные Воды (Ставрополье), многофункциональный выставочный центр "МинводыЭкспо".
Стоит отметить, что Абхазия принимает участие в КИФ каждый год. Так, в минувшем году, кроме местной продукции, в павильоне Абхазии был представлен инвестпроект по возрождению аэропорта в Сухуме.