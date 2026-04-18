Абхазия будет участвовать в Кавказском инвестиционном форуме

Павильон Абхазии будет ждать посетителей на Кавказском инвестфоруме (КИФ-2026), который через неделю стартует в Минеральных Водах.

Республика Абхазия будет представлена на Кавказском инвестиционном форуме, об этом рассказал ее глава Минэкономики Теймураз Миквабия.

Министр пояснил, что участники КИФ-2026 смогут ознакомиться с продукцией, изготовленной крупными производителями из Абхазии.

Напомним, Кавказский инвестиционный форум проводится каждый год. Цель мероприятия – привлечение инвестиций в экономику Северного Кавказа. В 2026 году КИФ стартует 28 апреля. Форум будет проходить по 30 апреля. Местом его проведения станут Минеральные Воды (Ставрополье), многофункциональный выставочный центр "МинводыЭкспо".

Стоит отметить, что Абхазия принимает участие в КИФ каждый год. Так, в минувшем году, кроме местной продукции, в павильоне Абхазии был представлен инвестпроект по возрождению аэропорта в Сухуме.

