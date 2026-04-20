Трамп сообщил о секретном грузе на борту захваченного иранского судна

На борту захваченного американскими военными суда в Ормузе находился "сверхсекретный груз", сообщил Трамп. США перехватили иранское судно Touska, следовавшее из Китая в Иран, 19 апреля.

На вопрос журналистов о том, что именно перевозил сухогруз из Китая в Иран, глава Белого дома не ответил, лишь охарактеризовал эту информацию как секретную.

"Это сверхсекретно"

– Дональд Трамп

При этом американский лидер добавил, что на судне не было "ничего из ряда вон выходящего".

"Это один из тех вопросов, когда хочется сказать "ох, нехорошо"

– Дональд Трамп

Ранее 21 апреля Трамп сообщил, что удивлен решению Китая поставлять определенные грузы в Иран в ходе военной операции США и Израиля. По его словам, у него с председателем КНР Си Цзиньпином есть взаимопонимание по такого рода вопросам.

Судно Touska было захвачено 19 апреля на подходе к Ормузскому проливу. Оно, по данным The Washington Post со ссылкой на аналитическую компанию Kpler, следовало в Иран с грузом из китайского порта Гаолань, в котором осуществляется погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия - компонента твердого ракетного топлива.