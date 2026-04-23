Поезд с российской пшеницей отправился в Армению через Азербайджан

Очередной груз пшеницы из России в пятницу утром был отправлен в Армению через Азербайджан – в общей сложности в партии 350 т зерна.

Поезд, в составе которого пять вагонов, выдвинулся с железнодорожной станции Баладжары, находящейся в пригороде столицы Азербайджана Баку.

Состав пройдет через станцию Беюк-Кясик в Грузию, а затем в Армению.

Напомним, что за последние месяцы в Армению транзитом через Азербайджан было доставлено свыше 24 тыс т пшеницы из России, свыше 1,6 тыс т удобрений и 68 т гречихи.

Предыдущая партия российской пшеницы была отправлена в Армению транзитом через территорию Азербайджана первого апреля. В ней было 349 т зерна.