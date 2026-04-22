Сделка с Ираном будет заключена при условии выгоды для США – Трамп

Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном возможно только в том случае, если Вашингтон и его союзники увидят в этом выгоду.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Тегераном о прекращении военных действий будет подписано только при условии выгоды для Вашингтона и его союзников. 

 "Сделка будет заключена только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, наших союзников и, по сути, всего мира"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, затягивание дипломатического урегулирования негативно влияет на Тегеран, так как Иран лишился значительной части военных средств. 

"Часы тикают!.. Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, их военно-воздушные силы уничтожены, их средства ПВО и радиолокации уничтожены, их лидеров больше нет с нами, блокада герметична и надежна - и дальше будет только хуже. Время не на их стороне"

– Дональд Трамп 

Ранее власти Ирана заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта, однако Вашингтон должен быть согласен с условиями Тегерана.

