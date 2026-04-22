Рубль дешевеет на решении Минфина о валютных операциях

Новости о возобновлении в РФ валютных операций в рамках бюджетного правила с мая повлияли на курс нацвалюты. Рубль начал дешеветь.

Российский рубль пошел вниз после новостей о возобновлении министерством финансов операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила.

Рубль демонстрирует снижение в основных валютных парах: стоимость китайского юаня на 15:46 мск к рублю возросла на 1,3% и составила 11,095 рубля.

Ранее 23 апреля стало известно, что Минфин РФ намерен с мая вернуться к покупке и продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Мера призвана повысить стабильность и предсказуемость экономики РФ и снизить влияние на российскую экономику и финансы ситуации на рынке энергоносителей.

В конце марта в Минфине заявляли, что бюджетное правило поставлено на паузу до 1 июля. В середине апреля министр Антон Силуанов поведал, что рассматривается возможность возобновления операций в скором времени.