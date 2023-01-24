Ослабления рубля не предвидится – Костин

Глава ВТБ назвал рубль надежным средством для сбережений и заявил о том, что в перспективе не стоит ожидать снижения национальной валюты.

Драматического снижения рубля не будет, такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин.

Тем не менее, отметил он, для экономики такой вариант развития событий негативным бы не был.

"Мне кажется, для экономики было бы позитивно, если бы мы рубль снизили, но мне кажется, никакого драматического снижения не будет"

– Андрей Костин

По словам главы ВТБ, национальную валюту можно назвать надежной, поскольку ослабление рубля прогнозируется регулярно, но "месяц за месяцем с ним ничего не происходит" в негативном ключе.

На фоне нынешних ставок лучше всего держать сбережения в рубле, подчеркнул Костин.

"На сегодня ставки достаточно высокие, перспективы рубля в среднем сроке стабильны. Мне кажется, что в рубле оставаться надежно"

— Андрей Костин

Как он отметил, депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28% за последний год.

Это можно считать лучшим активом после золота, заключил он.