Вестник Кавказа

Белорусский клуб будет проводить домашние матчи в еврокубках в Азербайджане

Белорусский клуб будет проводить домашние матчи в еврокубках в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители азербайджанского Сумгаита смогут увидеть в новом сезоне матчи Лиги Конференций. Принимать соперников в этом городе будет белорусский БАТЭ.

Белорусский футбольный клуб БАТЭ будет принимать соперников по еврокубковым матчам в Азербайджане. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Согласно информации, БАТЭ договорился о проведении домашних матчей на стадионе имени Мехти Гусейнзаде, который находится в городе Сумгаит.

Жеребьевка 1-го раунда Лиги конференций пройдет 16 июня. Матчи состоятся 9 и 16 июля.

Напомним, БАТЭ пробился в еврокубки благодаря победе в Кубке Беларуси. В финальном матче команда из Борисова переиграла минское "Динамо".

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