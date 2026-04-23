Аракчи прибудет в Пакистан на переговоры с США – СМИ

Аббас Аракчи
Аббас Аракчи прибудет в Пакистан во главе иранской делегации. Он проведет переговоры с США по вопросу мирного соглашения.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во главе группы переговорщиков прибудет в пакистанский Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США. По информации  телеканала Geo, визит должен состояться сегодня вечером. 

"Ожидается, что иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибудет в Исламабад сегодня вечером для участия во втором раунде мирных переговоров с Соединенными Штатами"

– Geo

Как отметил в СМИ, в Исламабаде уже находятся специалисты по безопасности и материально-техническому обеспечению. 

Иранские власти ранее заявляли, что привержены дипломатии и готовы начать переговоры с США, однако для этого Вашингтон должен отказаться от угроз и блокады морских портов. 

Лидер США Дональд Трамп заявил, что готов на сделку с Ираном, если это будет выгодно Вашингтону и его союзникам.

