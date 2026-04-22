РФ обеспечит интересы Казахстана после остановки "Дружбы" – Песков

В Кремле заявили, что готовы обеспечить казахстанские интересы по транспортировке нефти после остановки работы нефтепровода "Дружба".
Москва обеспечит интересы Астаны в транспортировке нефти по другим направлениям, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Так он прокомментировал остановку прокачки казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям"
– Дмитрий Песков
Напомним, ранее стало известно, что нефть из Казахстана в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", о чем сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.