Вестник Кавказа

РФ обеспечит интересы Казахстана после остановки "Дружбы" – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что готовы обеспечить казахстанские интересы по транспортировке нефти после остановки работы нефтепровода "Дружба".

Москва обеспечит интересы Астаны в транспортировке нефти по другим направлениям, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Так он прокомментировал остановку прокачки казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям"

– Дмитрий Песков

Напомним, ранее стало известно, что нефть из Казахстана в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", о чем сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.