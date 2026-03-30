Казахстан не намерен снижать нефтедобычу

Несмотря на то, что прокачка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" на данный момент остается под вопросом, страна не намерена снижать добычу нефти, поскольку у нее есть возможность перераспределить объемы по другим направлениям.

Казахстан не планирует снижать добычу нефти из-за невозможности ее прокачки по трубопроводу "Дружба" в мае текущего 2026 года, заявил глава Минэнерго страны Ерлан Аккенженов.

"Снижение добычи не предусматривается. У нас есть возможность перераспределить данные объемы по другим направлениям"

- Ерлан Аккенженов

Ранее Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу "Дружба", при этом официальных заявлений с российской стороны пока не было, передает ТАСС.

В то же время министр заверил: как только появится техническая возможность, Казахстан возобновит прокачку своей нефти по нефтепроводу "Дружба".

Пока информация о приостановке транзита касается только мая, и хотя российская сторона показала ноль по всем трем месяцам второго квартала, ситуация может измениться в любой момент, добавил Ерлан Аккенженов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина пообещала возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заблокированные 27 января якобы после атаки российских беспилотников, накануне в полдень, сообщил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока, однако сделано этого так и не было.