Власти Казахстана заинтересованы в транспортировке своей нефти европейским потребителям по территории России, заявил российский посол в Астане.

Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал изданию "Известия", что Казахстан заинтересован в продлении транспортировки нефти в ЕС через нефтепровод "Дружба" по российской территории.

Дипломат добавил, что из-за украинской стороны это пока не представляется возможным. Блокировка Украиной южной ветки трубопровода создает дополнительные риски и не дает расширить экспорт.

"И когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться"

- Алексей Бородавкин

В 2025 году Казахстан нарастил экспорт нефти в Европу на 7%, что стало возможным именно благодаря проходящему через Россию нефтепроводу.