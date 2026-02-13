Россия наращивает экспорт в Казахстан

Россия на 20,7% увеличила экспортные перевозки в Казахстан, также заметно, на 14,5%, вырос и транзит российских товаров через Казахстан в Китай.

Россия наращивает поставки своих товаров в Казахстан - железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы выросли на 20,7%, сообщили в крупнейшем операторе инфраструктуры сети железных дорог России ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Только в январе-феврале 2026 года объем российского экспорта в Казахстан достиг 5,7 млн т, большую часть которого составили поставки нефти - 1,6 млн т, рост составил больше чем на треть, на 35%. На 26,5% вырос и экспорт черных металлов – за два месяца он составил 1,1 млн т, В 2,2 раза, до 623 тыс т, вырос и экспорт российского зерна, передает Sputnik Казахстан.

"Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть. Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана"

- РЖД

Также растет и транзит из России через Казахстан в Китай – он идет через погранпереходы Достык и Алтынколь и по итогам двух месяцев он вырос до 683 тыс т, показав рост на 14,5%. Также по этому маршруту отправлено 46,2 тыс контейнеров – это на 11,7% больше, чем за тот же период минувшего 2025 года, отметили в ведомстве.