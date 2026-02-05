Товарооборот стран ЕАЭС приблизится к $95 млрд

Объем взаимной торговли стран ЕАЭС по итогам 2025 года ожидается на уровне $95 млрд. Наибольший рост показали продовольствие, текстиль и древесина.

В Евразийской экономической комиссии ожидают, что по итогам 2025 года объем внутренней взаимной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигнет порядка $95 млрд. Об этом заявил Данияр Иманалиев, министр по интеграции и микроэкономике комиссии союза.

Министр ЕЭК констатировал положительную динамику экономических связей внутри интеграционного объединения за минувший 2025 года, по итогам которого ожидается рост показателей поставок в следующих категориях:

продовольствие, текстиль и обувь — на 20%;

древесина — на 14%;

химическая продукция — на 2,3%.

Данияр Иманалиев также привел данные по отдельным странам союза. По его словам, Армения в 2025 году увеличила экспорт овощей и фруктов на 15%, а свежей рыбы — на 21%. Казахстан нарастил поставки мучных изделий на 21%, фруктов и орехов — на 41%, а живых животных — в полтора раза. Россия, в свою очередь, существенно увеличила отгрузки мяса и мясной продукции (около 40%). Киргизия показала кратный рост по лакокрасочным изделиям (в 1,6 раза) и каучуку (в 1,5 раза), а также увеличила экспорт пластмасс на 14%.

По итогам одиннадцати месяцев 2025, согласно информации, предоставленной министром наднационального регулирующего органа союза, уровень экономической интеграции, то есть доля торговли стран ЕАЭС друг с другом в соотношении с общим объемом внешней торговли, достигла 20%.