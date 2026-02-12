Секретарь СБ Армении прокомментировал ход переговоров об открытии границы с Турцией

Ереван, по словам секретаря Совбеза Армении, надеется на выполнение договоренностей с Анкарой по открытию границы для определенных групп лиц.

Власти Турции и Армении ведут переговоры о по возможности более быстрой реализации уже достигнутых договоренностей об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также лиц, имеющих дипломатические паспорта. Такое заявление сделал секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян.

По его словам, никакой информации о возможных сроках реализации договоренности пока нет. В то же время, секретарь Совбеза подчеркнул: Ереван рассчитывает на выполнение договоренностей с Анкарой.

"Мы продолжаем переговоры с турецкой стороной, чтобы как можно скорее воплотить эти договоренности в жизнь"

– Армен Григорян