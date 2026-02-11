План реконструкции Газы будет объявлен на следующей неделе – СМИ

Через неделю в столице США пройдет первое заседание "Совета мира". Ожидается, что на этой встрече будет представлен план реконструкции Газа.

На следующей неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить многомиллиардный план реконструкции Газы. Об этом рассказали информированные источники.

По их данным, это произойдет на первом заседании "Совета мира", пишет агентство Reuters.

Издание отмечает, что это заседании состоится 19 февраля в Вашингтоне. На него соберутся делегации как минимум 20 стран.

"Американские чиновники заявили, что встреча на следующей неделе будет посвящена исключительно Газе. По их словам, центральной частью заседания станет объявление Трампом многомиллиардного фонда для Газы, который будет включать денежные взносы от участников совета"

– агентство Reuters

Глава Белого дома также изложит планы по созданию стабилизационных сил, которые будут в скором времени развернуты в секторе Газа.