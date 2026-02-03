Бывший хавбек сборной Франции присоединился к клубу из Азербайджана

Самба Сиссоко в ближайшие полгода будет защищать цвета азербайджанской "Габалы". Права на хавбека принадлежат одному из клубов Франции.
Азербайджанский футбольный клуб "Габала" усилился французским полузащитником Самбой Сиссоко. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой команды.
"Габала" взяла 26-летнего хавбека в аренду до конца текущего сезона. Права на него по-прежнему принадлежат французскому "Валансьену".
Ранее Сиссоко защищал цвета "Реймса", "Тура", "Кевийи" (все три - Франция), "Ворсклы" (Украина) и "Сере" (Бельгия). Выступал за молодежные сборные Франции (U-20, U-21).
Напомним, на данный момент "Габала" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В активе команды 14 очков.