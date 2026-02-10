Пезешкиан: Иран готов открыть ядерную программу для проверок

Тегеран открыт для проверок, но не уступит в праве на обогащение урана, даже под угрозой войны, заявил президент Ирана.

Иранский президент Масуд Пезешкиан сигнализирует Вашингтону: Иран не прячет военные разработки. Страна готова к верификации своей ядерной деятельности, чтобы снять подозрения Запада. Об этом Масуд Пезешкианзаявил во время выступления, приуроченного к празднованию 47-й годовщины Исламской революции.

"Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к ядерному оружию, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке"

— Масуд Пезешкиан

Иранский лидер указал, что США и Европа своими же действиями возвели преграду, которая не дает переговорам по ядерному досье прийти к ощутимым результатам.

"Однако мы ради мира и спокойствия в регионе со всей силой ведем диалог с соседними странами. Проблемы региона могут решить только те, кто живет в регионе, а не чужаки, приходящие издалека"

— Масуд Пезешкиан

Напомним, что переговоры США и Ирана, состоявшиеся 6 февраля в Омане, Дональд Трам охарактеризовал как успешные. Американский президент также пообещал не сворачивать диалог. При этом позиция Тегерана остается неизменной: глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что право на обогащение урана для страны неприкосновенно, а значит реализация оборонной программы наращения ядерного потенциала будет осуществляться независимо от угрозы военного сценария.