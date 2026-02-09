Министр юстиции и глава МВД Турции покинули свои посты

Эрдоган обновил силовой блок кабмина: главы Минюста и МВД покинули свои должности. Министерские портфели получили прокурор Стамбула и губернатор Эрзурума.
Кадровые перестановки произошли в силовом блоке кабмина Турции. Сразу два министра – главы Минюста и МВД – покинули свои посты.
По данным турецких СМИ, министр юстиции Турции Йылмаз Тунч и глава МВД Али Ерликая расстались с министерскими портфелями по собственному желанию.
На место Тунча указом лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назначен Акын Гюрлек, карьера которого связана с прокуратурой Стамбула, где он, в частности, вел дело против оппозиционного экс-мэра города Экрема Имамоглу. Министерский пост в МВД получил губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи, который работал на различных должностях в аппарате парламента и гражданской администрации.