Токаев анонсировал проведение конституционного референдума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изучил проект Основного закона Казахстана и анонсировал подписание указа о проведении референдума по Конституции страны в ближайшее время.

Конституционная комиссия Казахстана сегодня представила президенту страны Касым-Жомарту Токаеву итоговый проект новой Конституции, в котором были учтены подходы, выработанные рабочей группой по парламентской реформе, сообщили в пресс-службе главы государства.

После встречи с представителями Конституционной комиссии президент страны заявил, что планирует подписать указ проведении референдума по новой Конституции в ближайшее время, передает Sputnik Казахстан.

Во встрече с президентом участвовали председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, госсоветник Ерлан Карин и помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

"По результатам двенадцати заседаний Комиссией был разработан итоговый проект нового Основного закона. Текст новой Конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан и экспертного сообщества, направляемых ими с октября прошлого года"

- сообщение Акорды

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев назвал работу комиссии масштабной и важной, отметив: положения новой Конституции знаменуют завершение процесса трансформации институциональной основы государства и переход его к совершенно новой конституционной модели.

После доработки проект нового Основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития Казахстана.

Проект новой Конституции вскоре будет опубликован на сайте Конституционного суда, в средствах массовой информации, а также в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали: о том, что Конституция страны может претерпеть значительные изменения, президент Казахстана заявил еще в конце ноября минувшего 2025 года – он отметил, что на будущий референдум может быть вынесен принципиально новый текст Основного закона страны, в котором будет учтена идея рассмотрения формирования новых комитетов, как например, по вопросам цифровизации и регионального развития, которые, согласно позиции главы Казахстана, должны функционировать как полноценные отдельные единицы, а также идея создания однопалатного парламента.