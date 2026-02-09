Хаменеи помиловал и смягчил наказания более чем 2,1 тыс человек

В Иране помилуют 919 и смягчат наказание 1189 заключенным по указу Верховного лидера страны. Решение было принято по ходатайству главы иранской судебной власти.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник санкционировал помилование или сокращение сроков заключения для значительной группы осужденных. Соответствующее решение было обнародовано иранским информагентством Mehr.

По ходатайству председателя судебной власти Исламской Республики Иран Голам-Хоссейна Мохсени-Эджеи, аятолла Хаменеи подписал акт о помиловании или смягчении мер наказания для 2108 осужденных.

В общей сложности 919 человек из этого списка получат полное помилование, так как по их делам не вынесены окончательные приговоры. В отношении остальных 1 189 заключенных сроки наказания будут сокращены, причем некоторым из них тюремное заключение заменят штрафом.

Это прошение было направлено высокопоставленным иранским судебным деятелем в письменной форме и было приурочено к двум знаменательным датам: религиозному празднику Шаббания и 47-й годовщине Исламской революции.