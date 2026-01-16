Активисты РГО привлекут молодежь турмаршрутом к "огненной пещере"

Кабардино-балкарские активисты Русского географического общества планируют создать в Черекском районе Кабардино-Балкарии новый туристический маршрут к пещере От-Тешик, в которой когда-то добывались компоненты пороха.

Активисты молодежного движения Русского географического общества из Кабардино-Балкарии (КБР) после проведения спелеологической экспедиции предложили создать новый туристический маршрут к пещере От-Тешик в Черекском районе, сообщили ее организаторы.

"Мы предложили министерству курортов и туризма КБР продумать вариант создания маршрута к этой удивительной пещере. Сам путь несложный, спуститься в нее можно, имея минимальную подготовку, но интерес со стороны молодежи очень большой"

- руководитель молодежного центра РГО в КБР Тенгиз Мокаев

В целом идея не нова – еще в советские годы сюда ходили организованные группы от туристической базы Долинск, а также наведывались туристы, проходившие по пути к перевалу Шау-Хуна, о чем свидетельствуют многочисленные надписи на стенах, датированные прошлым веком, передает ТАСС.

Особый интерес к пещере, названной От-Тешик ("огненная пещера" по-балкарски) вызывает то, что сама природа создала в ней компоненты для изготовления пороха, чем пользовались местные охотники. Она состоит из нескольких больших залов, соединенных узкими коридорами.