Пять самолетов не смогли сесть в Махачкале из-за тумана

Сильный туман "не пустил" пять самолетов, прилетевших из Москвы и Сургута, в аэропорт Махачкалы – они ушли на запасные аэродромы.

Туман стал причиной сбоя в расписании авиарейсов в аэропорту Махачкалы, сообщение о текущей ситуации распространила пресс-служба воздушной гавани.

Из-за неблагоприятных погодных условий несколько лайнеров отправились на запасные аэродромы.

Так, не смогли сесть в Махачкале самолеты, прибывшие из Сургута (DP 502) и из Москвы (PD191, SU 1052, DP 6921 U6 1343). Они успешно совершили посадку во Владикавказе, Астрахани, Магасе и Грозном соответственно.

Кроме того, изменения коснулись и расписания ряда рейсов.

Напомним, что аэропорт Махачкалы – место базирования авиакомпаний Red Wings и Nordwind.