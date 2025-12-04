В Турции провели задержания за шпионаж в пользу Израиля

Турецкая разведка MIT, а также прокуратура и полиция Стамбула задержали двух лиц по обвинению в шпионаже на МОССАД.

Турецкие правоохранители совместно с представителями разведки MIT задержали двух граждан страны, работающих на МОССАД, сообщают турецкие СМИ.

По данным следствия, один из фигурантов дела занимался шпионажем на Израиль уже 14 лет – с 2012 года. Позднее он привлек к деятельности и второго, чтобы использовать его связи в арабских кругах.

Как выяснили в прокуратуре, задержанные снимали логистические объекты, собирали информацию о тех, кто критиковал Израиль (физические лица и организации) для дальнейшей передачи МОССАДу.

В ходе расследования также было установлено, что израильская разведка организовывала масштабную операцию для внедрения в международные логистические цепочки.