Турция может выступить хранилищем иранского урана

Турция готова взять на себя миссию посредника в урегулировании конфликта между США и Ираном по поводу иранской ядерной программы и принять на хранение весь уран, обогащенный на иранских центрифугах.

Чтобы избежать возможной эскалации на Ближнем Востоке, Турция готова выступить посредником и предотвратить возможные удары США по Ирану, передает "Голос Турции".

Анкара выступила с предложением взять на хранение все 440 кг обогащенного Ираном урана с четким обязательством не возвращать его стране-изготовителю, пишет израильская газета Haaretz.

Что касается работы тегеранского научно-исследовательского реактора, то высокообогащенное топливо для него согласно соглашению 2010 года, которое так и не было реализовано, могут поставлять Бразилия и Турция, говорится в публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью ведущей газете Саудовской Аравии и арабского мира "Шаркуль Аусат" жестко осудил возникшую напряженность в Иране, подчеркнув: регион нуждается не в новых конфликтах, а в здравом смысле и диалоге, и цель Турции – действовать в соответствии с принципами дипломатии, направленной на предотвращение войн, руководствуясь в этом вопросе консультациями с региональными лидерами и общим разумом.