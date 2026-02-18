Новый мукомольный комплекс в Усть-Лабинске станет крупнейшим на юге России

Кубанский агрохолдинг "Прогресс Агро" уже в текущем 2026 году введет в строй мукомольный комплекс на Кубани мощностью 450 т в сутки, который станет одним из крупнейших на юге России.

Один из крупнейших агрохолдингов на юге России, группа компаний "Прогресс Агро", в текущем 2026 году готовит к запуску мукомольный комплекс в Краснодарском крае, сообщил ее генеральный директор Леонид Рагозин.

"Ключевым проектом текущего года станет запуск мукомольного комплекса в Усть-Лабинске мощностью 450 тонн в сутки. В комплексе с уже действующими мощностями это позволит нам выйти на показатель переработки в 600 тонн в сутки, что сделает объект одним из крупнейших на юге России"

- Леонид Рагозин

Уже завершен ключевой этап инженерной подготовки площадки, на ней заработали объекты водоснабжения и водоотведения, ведется создание инженерной инфраструктуры – фундамента для старта операционной деятельности и привлечения резидентов, отметил чиновник, передает "Интерфакс".

Новый объект позволит в три раза увеличить выпуск готовой продукции и позволит компании не только инвестировать средства в развитие индустриального парка "Кубань" в Усть-Лабинске, но и выйти на новые рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом, поведал Рагозин.

В перспективе запуск нового индустриального парка станет драйвером диверсификации всей экономики Усть-Лабинского района, - добавил руководитель группы компаний.